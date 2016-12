Italia, parte la missione Norvegia

L'Italia vola a Oslo dove domani affronterà la Norvegia per la prima partita delle qualificazioni a Euro 2016. Formazione praticamente fatta per Conte: si riparte in gran parte dai giocatori che hanno battuto l'Olanda, saranno confermati nove giocatori su undici. In porta si rivede Buffon, mentre a centrocampo è in rampa di lancio Florenzi. Darmian in vantaggio su Candreva. In attacco ci sarà sempre il duo Zaza-Immobile.