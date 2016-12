Us Open, trionfo di Serena Williams

Tutto come da copione. Serena Williams vince, per la sesta volta (la terza consecutiva), gli Us Open battendo in finale, con un doppio 6-3, Caroline Wozniacki, numero 11. Per la minore delle sorelle Williams (numero 1 delle tennis mondiale, che compirà 33 anni il 26 settembre prossimo, è il 63/o titolo in carriera, il 18/o in un torneo Slam. Per la 24enne danese era alla seconda finale Slam dopo quella persa, sempre a Flushing Meadows, nel 2009.