Tennis: Navratilova chiede alla sua Julia di sposarla

Il luogo non poteva essere più adatto. Martina Navratilova, leggenda del tennis femminile e testimonial Onu nella lotta contro l'omofobia, ha scelto il campo centrale dello Us Open per chiedere alla compagna Julia Lemigova di sposarla. Una richiesta arrivata in diretta tv, subito dopo la vittoria di Nishikori su Djokovic. "Stavo aspettando il momento giusto - ha detto la Navratilova - e ringrazio Julia per avermi detto sì".