Us Open: Pennetta-Hingis si arrendono in finale

Flavia Pennetta e Martina Hingis si arrendono in finale. La coppia italo-elvetica è stata battuta dalle russe Ekaterina Makarova ed Elena Vesnina nell'ultimo atto del doppio femminile agli Us Open: 2-6 6-3 6-2 il punteggio finale in favore della coppia numero 4 del seeding al termine di un incontro durato più di due ore. Per Flavia sfuma sul più bello il sogno di vincere il secondo Slam nel doppio dopo l'Australian Open del 2011.