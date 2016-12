Tennis, US Open: Nishikori in finale, battuto Djokovic

Impresa di Kei Nishikori agli US Open : il giapponese elimina dal torneo il numero uno al mondo, Novak Djokovic , e diventa il primo tennista asiatico a raggiungere la finale in un torneo dello Slam. L'allievo di Michael Chang si è imposto in poco meno di tre ore col punteggio di 6-4, 1-6, 7-6 (4), 6-3 . Nishikori, reduce da due maratone con Raonic e Wawrinka, se la vedrà con Marin Cilic , il croato che ha fatto fuori Roger Federer per 6-3, 6-4, 6-4.

Il cammino di Nishikori a Flushing Meadows non si è ancora concluso (lunedì è in programma la finale), ma ha già assunto le sembianze di una favola. Il giapponese, che era incerto sulla sua partecipazione al torneo per i noti problemi al piede che lo hanno rallentato in estate, ha surclassato persino il numero uno al mondo, Djokovic, dopo essere uscito indenne dalle battaglie con Raonic negli ottavi e Wawrinka nei quarti. Stavolta sono bastate meno di tre ore, il solito tennis inespugnabile e un crollo nervoso da parte del suo avversario nel finale. Djokovic ha chiuso la partita con tre punti più di Nishikori (120-117) ma è mancato nei momenti decisivi. Nel tiebreak del terzo set, quando ha sciupato due punti clamorosi sul 4-5, e in avvio di quarto set, quando ha ceduto il servizio a zero senza battere ciglio. Kei invece è rimasto concentrato, giocando punto su punto e portando a casa una vittoria che ha del clamoroso.

"E' una sensazione incredibile battere il n.1 del mondo - ha spiegato Nishikori al termine dell'incontro -. Ero un un po’ stanco, oggi le condizioni erano difficili (tanto vento e umidità, ndr), ma spero di recuperare bene per la finale, c’è un altro match che devo disputare. Michael Chang mi ha aiutato molto nel raggiungere questo risultato. Spero che qualcuno stia guardando la tv dal Giappone, anche se sono le 4 del mattino". Con Nishikori e Cilic in finale, saranno quattro i vincitori delle prove dello Slam di quest'anno. A Melbourne si impose Wawrinka, a Parigi Nadal e a Wimbledon proprio Djokovic. Il giapponese è virtualmente n.9 della classifica Atp.