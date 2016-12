Us Open: Pennetta-Hingis volano in finale nel doppio

L'eliminazione ai quarti di finale per mano di Serena Williams non sembra aver pesato nella testa di Flavia Pennetta che, assieme a Martina Hingis, conquista il pass per la finale del doppio femminile agli Us Open. L'azzurra e la svizzera si sono imposte 6-2, 6-4 su Cara Black e Sania Mirza, terze teste di serie. Pennetta-Hingis affronteranno in finale la coppia Makarova-Vesnina, (7-5, 6-3 in semi contro Date Krumm-Zahlavova Strycova).