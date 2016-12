Us Open: Federer ai quarti, cade Dimitrov

Tutto facile per Roger Federer che travolge lo spagnolo Roberto Batista Agut e centra l'accesso ai quarti di finale degli Us Open, quarto e ultimo torneo del Grande Slam della stagione in corso sui campi in cemento di New York. Lo svizzero, numero 3 del ranking Atp, si è imposto in tre set 6-4, 6-3, 6-2 e ora sfiderà il francese Gael Monfils che a sorpresa ha fatto fuori il bulgaro Dimitrov in tre set 7-5, 7-6, 7-5. Ai quarti anche Marin Cilic e Tomas Berdych.

Per Federer, che ha giocato una partita semi perfetta contro Batista Agut e prosegue la caccia del sesto titolo a Flushing Meadows, si tratta del 43esimo quarto di finale in un torneo dello Slam negli ultimi 13 anni (il decimo a New York) e anche la 71esima vittoria in assoluto allo Us Open (eguagliato Sampras al quarto posto di sempre nell'era Open). Per lo svizzero c'è ora un avversario scomodo come Monfils (7-2 i precedenti in favore dell'elvetico) che ha avuto la meglio su un Dimitrov decisamente fuori partita.

Avanzano anche Berdych e Cilic che si sfideranno nei quarti: il ceco ha battuto l'austriaco Dominic Thiem in tre set 6-1, 6-2, 6-4 mentre il croato ha dovuto sudare col francese Gilles Simon (5-7, 7-6, 6-4, 3-6, 6-3).