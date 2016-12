Us Open: Pennetta ai quarti di finale

L'azzurra ha sempre avuto il controllo del match. Nel primo set è stata due volte avanti di un break ma ha poi sempre finito per perdere la battuta nel game successivo. Sul 5-4 per la Dellacqua però la Pennetta ha infilato un parziale micidiale di sei giochi consecutivi che le ha permesso di archiviare la prima frazione per 7-5 e di portarsi in vantaggio per 3-0 nel secondo set: l'allungo è decisivo e l'azzurra ha archiviato la pratica all'ottavo gioco. Per Flavia si tratta del secondo quarto di finale consecutivo a New York: nel prossimo turno troverà Serena Williams, numero uno del seeding, che ha battuto facilmentel'estone Kaia Kanepi.