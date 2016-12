Tennis Us Open: Sara Errani ai quarti

Prosegue il sogno di Sara Errani che raggiunge i quarti degli Us Open per la seconda volta in carriera dopo essere stata semifinalista nel 2012. Agli ottavi, la tennista bolognese ha sconfitto in tre set (6-3, 2-6, 6-0) la 32enne croata Mirjana Lucic-Baroni, numero 121 del ranking Wta e arrivata dalle qualificazioni. Nel prossimo turno Sarita si giocherà l'accesso alla semifinale contro Caroline Wozniacki, che ha battuto la Sharapova 6-4, 2-6, 6-2.