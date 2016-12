Tennis Us Open: ciclone Pennetta, è agli ottavi

Flavia Pennetta a New York si sente a casa. La brindisina, semifinalista lo scorso anno a Flushing Meadows, batte in due set la wild card statunitense Nicole Gibbs e approda così agli ottavi degli Us Open, quarto e ultimo Slam della stagione in corso sul cemento nella "Grande Mela". L'azzurra si impone per 6-4, 6-0 e fa fuori la seconda americana di fila dopo Shelby Rogers: adesso sfiderà Casey DellAcqua, che ha sconfitto Karolina Pliskova.