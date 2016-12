Us Open: nessun problema per Djokovic e Serena Williams

Tutto secondo programma nella quarta giornata degli Us Open, quarto e ultimo Slam della stagione in corso sui campi in cemento di Flushing Meadows, a New York. Nel tabellone maschile il favorito numero uno Novak Djokovic batte in tre set il francese Mathieu e vola al terzo turno dove sfiderà l'americano Querrey. Concentratissima anche la prima testa di serie del tabellone femminile, Serena Williams, che supera in due set la connazionale King.