Us Open: Pennetta avanti, Rogers al tappeto

Sono tre le italiane al terzo turno degli Us Open, quarto e ultimo Slam della stagione in corso sui campi in cemento di New York. Dopo Roberta Vinci e Sara Errani, stacca il pass anche Flavia Pennetta che batte in due set la statunitense Shelby Rogers: 6-4, 6-3 il punteggio della brindisina, testa di serie numero 11 e semifinalista lo scorso anno a Flushing Meadows. Adesso affronterà la vincente tra la russa Pavlyuchenkova e l'americana Gibbs.