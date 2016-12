Us Open: festa Italia, avanti Fognini, Lorenzi e Pennetta

Quattro su quattro sono gli italiani qualificati al secondo turno degli Us Open . Dopo le vittorie di Seppi e Bolelli, arrivano i successi di Fabio Fognini e di Paolo Lorenzi . Il ligure si è sbarazzato del kazako Andrey Golubev (6-4, 6-4, 6-2) mentre il senese ha sconfitto il giapponese Yoshihito Nishioka , ritiratosi sul punteggio di 6-1, 6-2, 2-1 per l'azzurro. Tra le ragazze Flavia Pennetta doma 6-3, 4-6, 6-1 la tedesca Julia Goerges.

Grande emozione perche a 32 anni per la prima volta in carriera supera il primo turno in un torneo dello Slam.

Nessun problema per Fognini che, dopo un avvio controllato, strappa il servizio a Golubev sul 4-4 indirizzando il match a suo favore. Nel secondo parziale va sotto 0-30 sul 5-4 ma recupera chiudendo tutti gli spazi all'avversario e dominando il terzo set. Il ligure attende il francese Adrian Mannarino.

Tutto facile anche per Lorenzi che riesce a superare il primo turno a Flushing Meadows battendo Nishioka, 18enne giapponese numero 246 arrivato dalle qualificazioni, ritiratosi nel terzo set. Per il senese si tratta del primo passaggio di turno nelle 13 precedenti partecipazioni ad uno Slam. Ora affronterà il francese Gasquet.

In campo femminile buon debutto per Flavia Pennetta, testa di serie numero 11. La brindisina ha sconfitto in tre set (6-3, 4-6, 6-1) la tedesca Goerges, numero 88 del ranking Wta. Al secondo turno, la Pennetta se la vedrà con la statunitense Shelby Rogers. Francesca Schiavone ha ceduto, invece, alla statunitense Vania King in 6-3 3-6 6-3.