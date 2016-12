Us Open: Errani e Vinci al secondo turno

Debutto vincente per le Cichis. Sara Errani e Roberta Vinci strappano il biglietto per il secondo turno dell'Us Open, ultimo torneo stagionale dello Slam in corso sui campi in cemento di Flushing Meadows a New York. La romagnola, numero 13 del seeding, ha battuto 6-1 7-5 la belga Flipkens, mentre la tarantina, testa di serie 28, si è imposta 6-3 6-3 sull'argentina Ormaechea. Oggi in campo anche Penneta e Schiavone, le altre due azzurre in tabellone.