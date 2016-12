Wta New Haven: Giorgi eliminata in semifinale

Sconfitta amara per Camila Giorgi. La tennista azzurra si arrende in due set contro la slovacca Magdalena Rybarikova nella semifinale del "Connecticut Open", torneo Wta Premier in corso sul cemento di New Haven, negli Usa. Un ko contro pronostico per la marchigiana che - dopo l'exploit agli ottavi col successo sulla Wozniacki - perde con un netto 6-2, 6-4 e vede sfumare così la possibilità di disputare la sua prima finale Premier in carriera.