Tennis, Atp Winston-Salem: Seppi fuori ai quarti

Si ferma ai quarti di finale l'avventura di Andreas Seppi al torneo Atp di Winston Salem. Sul cemento americano della North Carolina, l'altoatesino è stato sconfitto in due set dal cinese di Taipei Yen-Hsun Lu, testa di serie numero 9 e 38 del ranking mondiale, che si è imposto con un doppio 6-4 in un'ora e 23 minuti. E’ la terza volta in stagione che Seppi viene eliminato ai quarti: era già successo a Dusseldorf e Kitzbuhel.