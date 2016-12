Tennis, Atp Winston-Salem: Mahut steso, Seppi ai quarti

Andreas Seppi c'è. Il tennista altoatesino batte in due set Nicolas Mahut e si qualifica per i quarti di finale del Winston-Salem Open 2014, torneo Atp 250 in corso sui campi in cemento della città americana. Seppi, testa di serie numero 14 e unico italiano nel tabellone, si impone 6-4 7-6(7) sul francese, che al secondo turno aveva eliminato a sorpresa Tommy Robredo: adesso affronterà il taiwanese Yen-Hsun Lu, numero 9 del seeding.