Wta New Haven: impresa Giorgi, Wozniacki battuta

Camila Giorgi firma l'impresa. La marchigiana batte in due set la danese Caroline Wozniacki e approda così ai quarti di finale del Connecticut Open 2014, torneo Wta Premier in corso sui campi in cemento di New Haven, negli Usa. L'azzurra, che già lo scorso anno agli US Open aveva superato l'ex numero uno al mondo, si impone 6-4, 6-2 e resta dunque l'unica italiana in corsa nel tabellone dopo le eliminazioni di Errani, Vinci e Pennetta.