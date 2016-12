Us Open: Fognini tra le teste di serie a New York

Fabio Fognini è l'unico italiano tra le 32 teste di serie sorteggiate per lo Us Open, il quarto ed ultimo torneo del Grande Slam della stagione che scatterà lunedì a New York. Il ligure, 17esimo della classifica Atp, partirà con il numero 15 del seeding. Grande favorito e quindi testa di serie numero 1 il serbo Novak Djokovic, sconfitto lo scorso anno in finale da Rafa Nadal: Nole è reduce da qualche guaio fisico ed è apparso un po' fuori forma.