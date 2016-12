Atp Winston-Salem: Seppi vola agli ottavi

Esordio vincente per Andreas Seppi al "Winston-Salem Open" , torneo Atp 250 che si disputa sui campi in cemento della città del North Carolina, ultima prova generale sul veloce prima degli Us Open al via lunedì prossimo a New York. L'altoatesino, unico azzurro nel tabellone, ha superato al secondo turno Federico Delbonis dopo aver beneficiato di un bye al primo turno: 7-5, 6-7, 6-2 il successo di Seppi che agli ottavi sfiderà il francese Mahut.

Seppi, numero 48 della classifica mondiale, ha faticato non poco contro l'argentino Delbonis, numero 66.

Nel primo set è stato decisivo il break nel dodicesimo game per chiudere 7-5, dopo che l'argentino aveva annullato un set point; nel secondo set Delbonis si è imposto 7-6 al tie break mentre nel terzo e decisivo parziale l'altoatesino ha strappato la battuta a Delbonis in un terzo game interminabile per salire 2-1 e poi centrare un altro break per andare 5-2 che ha chiuso il discorso.

Agli ottavi Seppi affronterà il francese Nicolas Mahut, numero 104 del ranking, che ha superato a sorpresa, per 6-1, 7-6, lo spagnolo Tommy Robredo.