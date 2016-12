Wta New Haven: subito fuori anche la Errani

Restano in corsa Camila Giorgi e Flavia Pennetta nel tabellone principale del Connecticut Open, torneo sui campi in cemento di New Haven che fa da prova generale in vista degli Us Open a New York. Dopo Roberta Vinci, eliminata dalla russa Makarova, anche la sua compagna di doppio Sara Errani esce subito al primo turno: la romagnola, numero 14 della classifica Wta, è stata sconfitta in tre set 6-2, 3-6, 6-1 dalla spagnola Garbine Muguruza, n. 26.