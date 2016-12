Serena Williams è rinata: la forma è smagliante

Il titolo di Cincinnati - il primo sul cemento dell'Ohio e il quinto in questa stagione - ha fatto smaltire a Serena Williams la delusione post-Wimbledon. La statunitense, a una settimana dall'inizio degli Us Open, sembra tornata in forma smagliante. Su Instagram, infatti, ha postato alcuni esercizi di handstand pushup contro il muro: posizione verticale e gambe in movimento per rinforzare i muscoli e migliorare l'agilità. I risultati si vedono... GUARDA IL VIDEO