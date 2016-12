Niente Us Open per Nadal: "Sono molto dispiaciuto"

Rafa Nadal non sarà al via dello Us Open, il quarto ed ultimo torneo del Grande Slam della stagione. Il maiorchino, costretto a rinunciare anche ai tornei di Toronto e Cincinnati per un problema al polso, non potrà difendere il titolo conquistato a New York nel 2013 e in cui ha giocato tre finali nelle ultime quattro edizioni (vincitore anche nel 2010, assente nel 2012). "Sono molto dispiaciuto nell'annunciare che non parteciperò allo Us Open".