Wta New Haven: Pennetta e Giorgi al secondo turno

Tre atlete in campo, due avanzano al secondo turno nel Connecticut Open, torneo Wta Premier che si disputa sui campi in cemento di New Haven, Stati Uniti. Vincono al debutto Flavia Pennetta e Camila Giorgi mentre prosegue il momento nero di Roberta Vinci, subito eliminata. Esordirà invece quest'oggi Sara Errani che se la vedrà contro la spagnola Garbine Muguruza, numero 27 del ranking. Flavia Pennetta, la numero uno italiana rispetto alla classifica Wta (è la 14esima assoluta), ha battuto per 6-1, 6-3 la ceca Klara Koukalova. Nel secondo turno la brindisina affronterà l'americana Alison Riske che ha superato per 6-1, 6-4 l' australiana Casey Dellacqua. Camila Giorgi ha superato in due set 6-3, 6-1 l'americama Coco Vandeweghe mentre Roberta Vinci è stata sconfitta con un doppio 6-3 dalla russa Ekaterina Makarova.