Wta Cincinnati: la prima volta di Serena Williams

La prima volta di Serena Williams. La numero uno del mondo batte Ana Ivanovic nella finale del Western & Southern Open e conquista per la prima volta in carriera il torneo di Cincinnati, dove in passato aveva giocato poco e male. Serena, alla finale numero 78 in carriera, si impone in due set con il punteggio di 6-4 6-1 e si conferma bestia nera della serba, battuta dall'americana in sette degli otto match disputati dalle due.