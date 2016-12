Tennis, Atp Cincinnati: mostro Federer, 300 vittorie in Masters 1000

Roger Federer centra un altro record nella sua leggendaria carriera. Il tennista svizzero, numero 3 del mondo e reduce dalla sconfitta in finale contro Tsonga a Toronto, ha battuto in tre set 7-6, 5-7, 6-2 il canadese Vasek Pospisil al torneo di Cincinnati e ha così centrato la vittoria numero 300 nei Masters 1000 , la categoria delle tappe del calendario stagionale più prestigiosa al mondo, fatta eccezione per i quattro Slam.

"È sempre bello raggiunere questo tipo di traguardi. In un primo momento ero uno di quei giocatori che hanno avuto maggiori problemi con i Masters 1000. È sempre difficile prevalere in questi tornei" ha detto il campionissimo di Basilea. Dopo questo traguardo Federer non vorrà certo fermarsi: negli ottavi dell'ultimo torneo prima degli Us Open dovrà vedersela contro il francese Gael Monfils.