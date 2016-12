Tennis, Cincinnati: Fognini e Pennetta avanti, fuori Seppi, Errani e Knapp

Primo set dominato da Fognini che balza sul 3-0, perde il servizio ma infila altri tre game consecutivi con i quali chiude il primo parziale. Secondo set più equilibrato, con Hewitt avanti di un break ma acciuffato da Fabio sul 3-3: l’azzurro, 15esima testa di serie, serve per il match sul 5-3 ma l’ex numero uno al mondo è duro a morire e si riporta sotto. Decisivo il decimo game, nel quale Fognini strappa nuovamente il servizio all’australiano e chiude in un’ora e un quarto di gioco. Poco di più ha impiegato Youzhni – un’ora e 20 minuti - per piegare la resistenza di Seppi: nel primo set Andreas va sotto 4-1, reagisce riportandosi sul 4-3 prima di capitolare sotto i colpi del russo. Secondo parziale equilibrato fino al 4-4 quando Youzhni, numero 25 Atp e reduce dal successo all’esordio con Tsonga, trova il break decisivo per poi chiudere l’incontro in battuta.



In campo femminile Sara Errani si è arresa al tie break del terzo set a Sabine Lisicki, numero 29 Wta, che aveva eliminato al primo turno Roberta Vinci. Nella terza e decisiva partita Sarita ha servito per il match sul 6-5, ma ha subito il contro-break e ha poi ceduto nettamente alla tedesca al tie break dopo due ore e 51'. Fuori anche la Knapp, che ha ceduto alla russa Pavlyuchenkova in due set: 61 63 in un'ora e 28 minuti. Le note positive arrivano da Flavia Pennetta, che ha battuto per 6-4 6-3 l'americana Taylor Townsend, numero 125 e arrivata dalle qualificazioni. Ora l'attende però nientemeno che la numero 1 al mondo, Serena Williams, che ha sconfitto 7-6/7 7-6/7 l'australiana Samantha Stosur.