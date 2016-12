Atp Cincinnati: buon esordio per Fognini, battuto Vasselin

Inizia bene l'avventura di Fabio Fognini all'Atp Cincinnati, in Ohio. Il tennista ligure, numero 15 del seeding, batte in tre set il francese Edouard Roger-Vasselin, per 6-4, 4-6, 7-6. Partita non semplice per l'azzurro, che è costretto ad annullare due match point all'avversario nel terzo set, sul punteggio di 6-5. Ora lo attende l'australiano Hewitt, vittorioso su Melzer in tre set. L'unico precedente tra i due sorride a Fognini.