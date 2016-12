Tennis, Wta Montreal: la Radwanska batte in finale Venus Williams

Finisce in finale il sogno di Venus Williams che, a 34 anni, perde a Montreal con la polacca Agnieszka Radwanska: 6-4, 6-2 in 1h23' di gioco. La maggiore delle sorelle, reduce da una settimana strepitosa, parte ad handicap nel primo e nel secondo set, non riuscendo a ribaltare le sorti dell'incontro. Venus, da lunedì, torna prepotentemente fra le prime 20 giocatrici del mondo. Per la Radwanska è il primo titolo della stagione.