Atp Toronto: gioia Tsonga, Federer si arrende

La Rogers Cup è di Jo-Wilfried Tsonga. In finale sul cemento di Toronto, il francese numero 15 del ranking Atp ha battuto Roger Federer in due set imponendosi col punteggio di 7-5, 7-6. Per Tsonga si tratta della prima vittoria in un 2014 finora non esaltante: il suo migliore risultato erano stati i quarti di finale a Montecarlo. Federer, che venerdì ha compiuto 33 anni, vede sfumare il sogno di conquistare il suo 80esimo torneo in carriera.