Atp Toronto: Federer maestoso, in finale trova Tsonga

La finale maschile del Masters 1000 di Toronto , torneo valido per la Rogers Cup, vedrà di fronte Roger Federer e Jo-Wilfried Tsonga . Lo svizzero, dopo i festeggiamenti per il suo 33esimo compleanno, si è imposto con il punteggio di 6-3, 6-4 sullo spagnolo Feliciano Lopez. Grande soddisfazione anche per il francese Tsonga che, sconfiggendo 6-4, 6-3 il bulgaro Dimitrov, conquista la terza finale della carriera in un Masters 1000.

Prosegue l'ottimo momento di forma di Federer, che impiega soltanto 1 ora e 20 minuti per liberarsi di Feliciano Lopez. Troppa la differenza di caratura tra lo svizzero, numero 3 al mondo, e lo spagnolo numero 25. Il primo set si decide al quarto gioco quando: dopo ben 6 palle break sprecate, Re Roger strappa il servizio alla settima opportunità. Nel secondo parziale lo svizzero conquista il primo break e tiene la battuta con agilità fino al termine dell’incontro. L'ultimo avversario di Federer, però, ha dimostrato di essere in grado di lottare coi migliori.



Dopo aver eliminato Djokovic e Murray, Tsonga (15 al Mondo) ha sconfitto Dimitrov (numero 8 del ranking) col punteggio di 6-4, 6-3. Il bulgaro è apparso in difficoltà fin dalle prime battute. Pesa sul suo fisico la battaglia con il sudafricano Kevin Anderson ai quarti di finale. Tsonga raggiunge la sua 20esima finale in carriera, la seconda stagionale e la terza in un Masters 1000.