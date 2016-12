Wta Montreal: Serena ko, Venus Williams vola in finale

Venus Williams esce vincente dal confronto tutto in famiglia contro la sorella Serena nella semifinale della Rogers Cup femminile, torneo Wta in corso sui campi di cemento di Montreal in Canada. L'esperta tennista americana (numero 26 nel ranking) ha avuto la meglio (6-7, 6-2, 6-3) sull'attuale numero uno al Mondo. Venus ora se la vedrà in finale contro Agnieszka Radwanska che ha sconfitto con un doppio 7-6 la russa Ekaterina Makarova.

Il 25esimo confronto tra sorelle Williams sorride dunque a Venus, sotto 14 a 11 nelle vittorie. Dopo un primo set davvero equilibrato, la tennista 34enne sfrutta il calo fisico di Serena aggiudicandosi il secondo parziale con due break. Nel terzo set a Venus basta strappare il servizio nel sesto gioco per volare in finale. L'ultima vittoria della sorella più 'esperta' risale alla semifinale di Dubai nel 2009: da allora cinque successi di fila di Serena. L'ultimo a Charleston lo scorso anno. "Mi sono mossa bene, ho servito bene, ho risposto bene: non posso lamentarmi - il commento a caldo di Venus -. Sono davvero felice di essere riuscita a vincere tre match di fila al terzo set. Se sto bene riesco a giocare il mio tennis migliore e a godermi questi momenti".



Nulla da fare nell'altra semifinale per la russa Makarova che è stata costretta ad abbandonare il torneo per mano della Radwanska, perfetta in occasione dei due tie-break. Per la polacca si tratta della 20esima finale in carriera (13 le vittorie). Nei confronti diretti Venus Williams è avanti 5-3 ma negli ultimi due precedenti, datati 2012, ad imporsi è stata la 25enne di Cracovia.