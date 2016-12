Wta Montreal: duello tra sorelle Williams in semifinale

Nella semifinale del torneo Wta di Montreal su cemento da 2,4 milioni di dollari valido per la Rogers Cup, si troveranno di fronte le sorelle Williams per la 25esima volta nella loro storia tennistica (14-10 i precedenti per Serena). La numero uno al mondo ha sconfitto ai quarti la danese Caroline Wozniacki per 4-6, 7-5, 7-5 mentre Venus (numero 26 del ranking) si è imposta sempre in tre set sulla spagnola Carla Suarez Navarro (4-6, 6-2, 6-3).