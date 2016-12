Atp Toronto: Seppi e Fognini al tappeto

La Rogers Cup è molto amara per i colori italiani: dopo aver perso tutte le ragazze a Montreal, finisce anche l'avventura di Fabio Fognini e Andreas Seppi in campo maschile sul cemento di Toronto in uno dei tornei Masters 1000 che fa da antipasto agli Us Open, lo Slam di New York. Al secondo turno il ligure ha perso in due set 7-5, 6-2 contro il sudafricano Kevin Anderson mentre l'altoatesino ha ceduto in tre set 6-4, 3-6, 7-6 al croato Ivan Dodig.