Fognini, baciamano a Djokovic su Twitter

Quando c'è da far "cinema", Fognini e Djokovic ci sono sempre. Lo sanno bene gli appassionati di tennis, che nel corso degli anni hanno assistito alle esilaranti imitazioni di Nole e alle colorite proteste (a volte esagerate) dell'azzurro. Questa volta però la gag non è andata in scena in campo, ma negli spogliatoi. Fognini fa il baciamano a Djokovic e pubblica la foto su Twitter accompagnata dal messaggio "Uomo sposato... Uomo fortunato??". Un modo simpatico per fare gli auguri al serbo, fresco sposo della bella Jelena Ristic.