Atp Umago: Fognini al tappeto, in finale va Cuevas

La pioggia non porta fortuna a Fabio Fognini. Dopo il temporale di ieri che lo ha tenuto forzatamente a riposo, il tennista ligure si ferma in semifinale del "Vegeta Croatia Open" - torneo Atp 250 in corso sulla terra battuta di Umago -, sconfitto in due set da Pablo Cuevas: 6-3, 6-4 il punteggio finale in favore del sorprendente uruguaiano, proveniente dalle qualificazioni e già "killer" di Andreas Seppi negli ottavi.