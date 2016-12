Wta Baku: Schiavone sconfitta in semifinale

Si trattava della prima semifinale Wta dell'anno per la Schiavone, che però non ha saputo resistere ai colpi della Svitolina. Nell'ultimo e decisivo set, sul 3-1 per l'ucraina, la tennista azzurra è riuscita a recuperare fino al 3-3 ma poi è crollata, lasciando all'avversaria la soddisfazione di approdare in finale. Nell'altra semifinale la Jovanovski ha sconfitto 2-1 (6-2, 2-6, 6-4) la svizzera Stefanie Voegele, che adesso sfiderà contro la 19enne di Odessa (testa di serie numero 2 del torneo) per il titolo.