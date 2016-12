Umago, Fognini stende Coric e vola in semifinale

Per il secondo anno consecutivo, Fabio Fognini accede alle semifinali del "Vegeta Croatia Open", torneo ATP 250 che si gioca sulla terra rossa della città istriana di Umago. Al termine di una battaglia durata quasi tre ore, l'italiano piega in rimonta la giovane promessa croata Borna Coric con il punteggio di 5-7, 7-6, 6-4. Il tennista ligure ora dovrà vedersela con Pablo Cuevas per un posto in finale.