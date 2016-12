Wta Baku: ruggito Schiavone, è in semifinale

Francesca Schiavone in grande spolvero. La Leonessa, al secondo quarto di finale in una settimana dopo quello a Istanbul, batte in tre set Kristina Mladenovic e approda così al penultimo atto della Baku Cup, torneo Wta International in corso sui campi in cemento della capitale dell'Azerbaigian: 6-3, 4-6, 6-0 il punteggio in favore dell'azzurra, che adesso sfiderà in semifinale l'ucraina Elina Svitolina, testa di serie numero due.