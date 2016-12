Sara Errani e Roberta Vinci ricevute dal premier Renzi

Sara Errani e Roberta Vinci si sono recate in visita dal Premier Matteo Renzi , insieme ai vertici dello sport azzurro. Un incontro programmato e informale : le tenniste hanno donato al presidente una racchetta con dedica e una copia del libro " Sara Errani - Excalibur ". Accompagnate da Malagò e dai segretari del Comitato Olimpico , le prime italiane vincitrici a Wimbledon hanno incassato i complimenti di Renzi.

La sorpresa, per il Premier, è stata la presenza del campionissimo del tennis azzurro, Nicola Pietrangeli: il tennis, insomma, è divenuto momentaneamente il centro dello sport italiano. E visto il risultato delle "Chichis", in netto contrasto con quello del calcio italiano al Mondiale 2014, non è nemmeno così sbagliato.