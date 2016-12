Wta Istanbul: troppa Wozniacki, Vinci demolita

Non c'è stata partita, o quasi. Roberta Vinci si arrende in due set contro Caroline Wozniacki nell'ultimo atto della Istanbul Cup 2014, torneo Wta International sui campi in cemento della metropoli turca: 6-1, 6-1 il punteggio in favore della danese, prima favorita del seeding, che mette in bacheca il 22esimo titolo in carriera. Per l'azzurra, testa di serie numero 2, è la seconda finale persa nel giro di una settimana dopo quella a Bucarest.