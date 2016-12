Wta Istanbul: Vinci in semifinale, Schiavone eliminata

Roberta Vinci vola in semifinale nel torneo Wta di Istanbul. Nei quarti la tennista italiana, numero 2 del seeding, ha travolto 6-0 6-2 la giapponese Kurumi Nara , numero 38 del tennis mondiale. Ora la attende la giovane croata Ana Konjuh , classe 1997 e numero 137 del ranking. Niente da fare per Francesca Schiavone , battuta in tre set dalla 21enne francese Kristina Mladenovic con il punteggio di 3-6 6-3 7-5 .

Alla Vinci sono bastati appena 49 minuti per centrare la sua seconda semifinale consecutiva. Dopo la buona prestazione nel torneo di Bucarest della scorsa settimana, la tarantina ha confermato di attraversare un ottimo momento di forma, dominando l'incontro con la giapponese Kurumi Nara fin dai primi scambi. Roberta ha strappato per cinque volte il servizio all'avversaria - tre volte nel primo set e due nel secondo -, concedendo solo due palle break nell'ultimo game del match.

Francesca Schiavone esce dal torneo con qualche recriminazione, soprattutto per quanto mostrato nel primo set, in cui ha dominato l'avversaria, e per un grave errore del giudice di sedia nelle fasi cruciali del terzo. La Mladenovic, al primo confronto in carriera con l'italiana, ha ceduto i suoi primi due turni di battuta, consentendo alla Schiavone di salitr rapidamente sul 5-0. Dopo un piccolo passaggio a vuoto, la Schiavone ha chiuso il parziale sul 6-3. La francese ha cambiato marcia nel secondo, ottenendo in avvio l'unico break del secondo set.

Nel terzo parziale Francesca ha risposto colpo su colpo all'avversaria, riuscendo anche ad annullare due match point nel decimo gioco. Un game macchiato da un pesante errore del giudice di sedia, che sulla palla del 6-5 per l'italiana ha deciso di esibirsi in un overrule sbagliato su una risposta chiaramente lunga della transalpina. Nel game successivo Francesca ha smarrito il servizio per la terza volta nel parziale dopo avere annullato quattro palle break, mandando la francese a servire per la gara. La Mladenovic non ha tremato e ha chiuso l'incontro sfruttando il primo match point a disposizione. In semifinale la francese affronterà la Wozniacki.