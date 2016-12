Novak Djokovic si è sposato in Montenegro

Novak Djokovic non ha perso tempo e, a quattro giorni dal successo di Wimbledon, ha sposato la storica fidanzata Jelena Ristic. Le nozze, a cui ha partecipato una nicchia ristretta di parenti e amici, si sono svolte a Budva, in Montenegro, presso un resort di lusso. il tennista serbo si è confessato alla rubrica 'Hello': "E' un momento perfetto della mia vita. Prima Wimbledon, ora il matrimonio: non potevo chiedere di meglio".