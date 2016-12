Wta Bucarest, Roberta Vinci vola in finale

Dopo il trionfo a Wimbledon con Sara Errani , il momento magico di Roberta Vinci continua anche in singolare. Sulla terra rossa di Bucarest la tennista tarantina ha battuto in due set la slovacca Kristina Kucova , conquistando l'undicesima finale della sua carriera. Secco il punteggio a favore dell'azzurra (6-1, 6-3), che ora si giocherà il torneo con la romena Simona Halep , che ha battuto in tre set la connazionale Niculescu (6-2, 4-6, 6-1).

Partita quasi perfetta per la Vinci contro la Kucova, apparsa in difficoltà fin dall'inizio del match. Subito sotto 4-0, la slovacca ha ceduto facilmente il primo set alla pugliese, chiudendo sul 6-1 senza mai dare l'impressione di poter giocare alla pari con l'italiana. Stesso film anche nel secondo parziale, con la Vinci che mette subito pressione all'avversaria, infila due break consecutivi e, in pieno controllo, porta a casa la partita senza difficoltà. Domenica la Vinci scenderà in campo per conquistare il decimo titolo Wta della carriera.