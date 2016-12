Sara Errani, festa in elicottero dopo Wimbledon

Dopo la storica vittoria in coppia con Roberta Vinci a Wimbledon, Sara Errani si concede uno speciale diversivo per festeggiare il ritorno al numero uno della classifica Wta di doppio. A Bad Gastein, in Austria, Sarita è infatti montata su un elicottero insieme al suo coach per fare un giro turistico e poi ha pubblicato un video su Instagram. La Errani non vola soltanto in classifica....