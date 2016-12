Wimbledon: gioia Errani-Vinci, è trionfo nel doppio

Un trionfo netto, storico e meritato: Sara Errani e Roberta Vinci strapazzano la coppia Babos-Mladenovic, mai in partita, e vincono per la prima volta in carriera il torneo di doppio femminile a Wimbledon, l'unico Slam che ancora mancava nella loro ricchissima bacheca. Le azzurre, che da oggi possono fregiarsi del Career Grand Slam, si sono imposte sulle avversarie con un secco 6-1, 6-3 in 56 minuti dominando dall'inizio alla fine.