Fognini nudo per Cosmopolitan

Dopo Berdych e Venus Williams, tocca a Fabio Fognini posare nudo per un magazine. Il tennista azzurro si è fatto fotografare senza veli per l'edizione britannica di Cosmopolitan. Nessun guizzo narcisista però per il ligure. L'obiettivo dell'iniziativa, infatti, è aiutare "Cancer Research Uk" e porre maggior attenzione sulla prevenzione del cancro. Nell'immagine impossibile non notare i tatuaggi del numero uno del tennis italiano.