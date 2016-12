Wimbledon: la finale è Kvitova-Bouchard

La Kvitova arrivava alla sfida contro l'amica Safarova forte dei precedenti che non l'avevano mai vista sconfitta (5-0), anche se nell'ultima sfida prima di Wimbledon, al primo turno del torneo di Eastbourne, Petra si era imposta solo al tiebreak del set decisivo. La partita, la prima semifinale tutta tra mancine dopo 22 anni (l'ultima era stata Seles-Navratilova), è stata in bilico solo nel primo set, vinto dalla Kvitova dopo un tie-break tiratissimo (8-6), mentre nel secondo Petra ha preso subito il largo. La 24enne di Bilovec, numero 6 del mondo, ha piazzato due break nel secondo e nel sesto gioco e ha chiuso i conti dopo un'ora e 18 minuti di gioco.

La Bouchard ha scelto il palcoscenico più prestigioso per centrare la prima vittoria in carriera contro Simona Halep. La seconda semifinale ha rispecchiato l'andamento della prima: grande equilibrio nel primo parziale, poi la canadese ha preso il sopravvento. La Bouchard, prima canadese ad arrivare in finale a Wimbledon, ha avuto qualche incertezza solo nei due game finali e ha avuto bisogno di ben sei match point per chiudere la pratica. Per la 20enne di Montreal, che da lunedì entrerà nella top ten, si tratta della prima finale in uno Slam: quest'anno si era fermata in semifinale sia a Melbourne che a Parigi.