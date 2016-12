Wimbledon: Bouchard e Halep volano in semifinale

E' un momento magico per Eugenie Bouchard che centra la terza semifinale consecutiva a uno Slam dopo quelle raggiunge agli Australian Open e al Roland Garros. Il successo sulla tedesca Kerber, che al terzo turno era riuscita nell'impresa di eliminare Maria Sharapova le garantisce matematicamente l'ingresso nella top ten del Ranking Wta (al momento sarebbe ottava). La 20enne di Montreal approda tra le prime quattro di Wimbledon senza avere perso nemmeno un set. Ora se la vedrà con la rumena Simona Halep, finalista all'ultimo Roland Garros: la 23enne di Costanza si è sbarazzata in due set della tedesca Sabine Lisicki, finalista sull'erba londinese lo scorso anno. Eppure la 24enne di Troisdorf aveva iniziato il match nel modo migliore portandosi sul 4-1 nel primo set, prima di imbattersi (complice anche un problema alla spalla) in un clamoroso blackout che ha spedito la Halep in semifinale con un parziale di 11 giochi a zero.