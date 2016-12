Wimbledon: Errani-Vinci non si fermano, sono ai quarti

La qualificazione ai quarti non è stata certo una passeggiata per la coppia Errani-Vinci: sotto 4-1 nel primo set, le azzurre sono riuscite a rimontare e a chiudere sul 7-5 per poi avere vita decisamente più semplice nel secondo set. Wimbledon è l'unico titolo dello Slam di doppio assente dalla bacheca delle Cichis, che nel loro palmares vantano due Australian Open (2013, 2014), un Roland Garros (2012) e un Open degli Stati Uniti (2012). Il prossimo ostacolo sulla strada verso la finale non è dei più semplici: la coppia tutta australiana composta da Ashleigh Barty e Casey Dellacqua è la testa di serie numero 6 del tabellone.